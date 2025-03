TRETA DE MUSAS

Giovanna Lancellotti alfineta Paolla Oliveira após protesto contra jurados

Musa da Beija-Flor ironiza Paolla Oliveira em resposta ao protesto da atriz contra jurados que prejudicaram a bateria da Grande Rio

H Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2025 às 09:51

Giovanna Lancellotti e Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/gshow

O Carnaval 2025 do Rio de Janeiro segue gerando repercussão, especialmente após o protesto de Paolla Oliveira contra os jurados que desfavoreceram a bateria da Grande Rio. Em meio à polêmica, Giovanna Lancellotti, 31, ironizou a situação com uma postagem em suas redes sociais, marcando um embate indireto com a atriz de 42 anos. >

Na noite de domingo (9), durante o desfile da Grande Rio, Paolla Oliveira se revoltou com a pontuação da bateria da escola de Caxias, que perdeu o título por apenas um décimo para a Beija-Flor, e lançou um desabafo ao vivo: “Ouviu agora, porra?”. A crítica da atriz foi direcionada aos jurados responsáveis pela avaliação do quesito bateria, que atribuíram uma pontuação abaixo do esperado.>

Giovanna, por sua vez, compartilhou em seus stories no Instagram um vídeo da Sapucaí, cantando o samba-enredo da Beija-Flor, escola pela qual desfilou e que saiu campeã. Na legenda, a atriz reproduziu a frase dita por Paolla em tom irônico: “Ouviu agora?”. O gesto de Lancellotti foi uma forma de alfinetar o protesto da colega de profissão.>

A diferença de pontuação entre as duas escolas, que resultou na vitória da Beija-Flor com 270 pontos contra 269,9 da Grande Rio, aconteceu justamente no quesito bateria. Um dos jurados considerou que a bateria do mestre Fafá estava abaixo do esperado, o que custou o título para a escola de Caxias.>