CARNAVAL 2025

Paolla Oliveira rebate jurada após nota da Grande Rio: 'Está surda?'

Atriz se despediu como rainha da bateria no Desfile das Campeãs com crítica aos jurados após escola perder título por 0,1 ponto

A atriz Paolla Oliveira , de 42 anos, protagonizou um momento de indignação no Desfile das Campeãs, na manhã de domingo (9), ao defender a bateria da Grande Rio. Em sua despedida como rainha, ela se uniu ao Mestre Fafá para questionar as notas dos jurados. “Está surda? Ouviu agora, p*rra?”, disparou. >

A escola de Duque de Caxias ficou com o vice-campeonato do Carnaval 2025, perdendo o título para a Beija-Flor por uma diferença mínima de 0,1 ponto. O quesito bateria foi decisivo, com duas notas 9,9 atribuídas pelos jurados—uma descartada e a outra mantida na contagem final.>