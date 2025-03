FAMOSOS

Arrogante, grossa e deselegante: Paolla Oliveira é detonada em despedida de escola de samba

Atriz deixou posto de rainha de bateria da Grande Rio

Paolla Oliveira foi detonada por alguns internautas no seu último dia como rainha de bateria da escola Grande Rio, no Carnaval carioca. As críticas aconteceram após a atriz conceder uma entrevista ao portal Leo Dias. No entanto, teve também quem disse que a repórter que foi sem noção.>