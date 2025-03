CARNAVAL DO RIO

Ex-atriz da Globo chora após escola de samba pedir que ela saia do posto de rainha de bateria: 'Estou triste'

Viradouro solicitou que ela deixasse a agremiação, sem maiores explicações

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2025 às 14:11

Erika Januza Crédito: Reprodução

Erika Januza, de 39 anos, não é mais Rainha de Bateria da Viradouro. Segundo a atriz, a ruptura partiu da escola, que pediu que ela deixasse o posto.>

"Quando eu recebi o convite para me tornar Rainha de Bateria, os meus presidentes me disseram que não queriam uma Rainha com um reinado muito longo. Vocês devem estar imaginando o que está se passando na minha cabeça agora", começou ela. "A Viradouro me pediu o cargo. O cargo não é meu, eu sou só um instrumento. Eu vou sentir muita saudade, eu fui muito feliz aqui. Eu estou triste, mas é um ciclo que se encerra", seguiu.>

Érika Januza desfilou pela primeira vez pela escola em 2022. Neste ano, a Viradouro ficou em 4º lugar no Desfile das Escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que ocorreu na Marquês de Sapucaí. >

Apesar da tristeza, a atriz agradeceu à escola pela oportunidade. "Eles me deram a oportunidade de viver meu último Carnaval, à frente do Furacão vermelho e branco. Obrigada por um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Eu tinha o sonho de ser Rainha de Bateria. E eu me entreguei, fiz tudo o que pude para dar meu melhor para vocês. Espero que eu tenha cumprido a minha missão", finalizou ela.>

Nos comentários, alguns seguidores criticaram a escola. "Que falta de consideração e sensibilidade, a Erika já tem a identidade e o sangue da escola, que decepção", disse um internauta. "Arrasada com a sua saída... Viradouro se tornando irreconhecível!", comentou outra.>