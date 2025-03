NÃO GOSTOU

Viviane Araujo se revolta e diz que Salgueiro sofreu perseguição no Carnaval: 'Não vamos nos intimidar'

Rainha de bateria da escola ficou inconformada com resultado na pontuação

Um dos nomes mais fortes da escola do Salgueiro, no Carnaval do Rio de Janeiro, Viviane Araújo ficou inconformada com o resultado alcançado pela agremiação este ano. Ela, que é rainha de bateria da escola de samba há 18 anos, fez um desabafo nas redes sociais.>