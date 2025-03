FAMOSOS

Filha de Arlindo Cruz conta como é rotina do pai após AVC: 'Não tenho esperança que vai voltar a falar'

Flora disse que, apesar disso, faz questão de levar o pai para estar com amigos e participar de tudo



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de março de 2025 às 13:16

Flora e Arlindo Cruz Crédito: Reprodução

Há oito anos o cantor e compositor Arlindo Cruz, de 66 anos, lida com as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Foi em março de 2017 que o artista passou pelo problema, que afetou sua vida para sempre. Filha do artista, a influenciadora digital Flora Cruz, 22, falou no Camarote Quem O Globo sobre a rotina do pai.>

A jovem — que é a caçula do artista com a empresária e produtora Babi Cruz, de 63, que também é mãe do cantor Arlindinho, de 33 — contou que eles fazem de tudo pelo bem-estar de Arlindão, como o chamam carinhosamente. Recentemente, por exemplo, o artista tomou um banho de chuveirão em meio ao calor carioca.>

“O meu pai, hoje dodói, participa da nossa rotina sempre. A gente vai sempre à mesa para almoçar e bota o meu pai com a gente. Natal, Ano-Novo, Dia dos Pais, dia a dia… Sempre falo: ‘bênção, meu pai’. Por mais que ele não me responda, eu peço ‘bênção’ ao meu pai todos os dias. Essa é a nossa missão. Meu pai não merece menos porque ele é gigantesco”, conta Flora.>

A influenciadora — que quando participou do reality show A Fazenda 16, ano passado, contou que os gastos com o plano de saúde do pai giram em torno de R$ 30 mil — explicou que Arlindão participa de todos os eventos familiares.>

“Adoro fazer churrasco e colocar meu pai para conversar com meus amigos. Ele participa da bagunça porque acho que isso é vida. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há esperança, há cuidado. Eu não tenho esperança que meu pai vai voltar a falar, a andar e correr. Mas ele está vivo porque tem que estar. Ele respira o mesmo ar que a gente, então estou bem, segura, feliz. Meu filho está bem, meu pai está bem, estou trabalhando, estou amando”, avalia a influenciadora, que é mãe solo de Ridan, de cinco anos.>

Flora ainda atualizou o quadro de saúde da mãe, que também enfrentou um problema de saúde mês passado e precisou ser hospitalizada para tomar antibiótico na veia a fim de tratar uma diverticulite, inflamação ou infecção dos divertículos (pequenos sacos), que se formam na parede do intestino grosso.>

“Minha mãe deu um susto enorme na gente, porque foi até para o CTI. Teve coisa séria, mas agora está bem. Só temos que ficar no pé dela. Acho que tudo que ela teve foi um acúmulo desses quase 8 anos que o Arlindão ficou doente. Eu me lembro que, quando meu pai fez cinco anos do AVC, eu levei minha mãe ao ginecologista. Porque ela esqueceu da vida dela. Foi quando ela voltou a tomar consciência da importância da vida dela e começou a viver de verdade, não só a sobreviver, como ela estava fazendo”, opina.>

Namoro>

Flora ainda comentou sobre os julgamentos que a mãe sofreu após assumir um relacionamento com André Caetano em 2023. “A gente está nessa vida para isso, a gente está exposto. Mas toda exposição tem o lado bom e o ruim. Minha mãe é maravilhosa, é uma heroína, uma parceira, uma leoa. Ela está sempre tomando conta de tudo. Foi necessário [o namoro], senão ia perder a minha mãe. Não perderia meu pai, como graças a Deus não perdi, mas perderia minha mãe. Foi um fôlego de vida para ela. Hoje ela está segura, está bem. Hoje a gente conversa, tem vida. Hoje a gente vive, não só sobrevive”, opina.>

A influenciadora e o filho moram com Arlindão e Babi no Rio. “Moro com meus pais. E a minha mãe se divide em três. Ela está lá em casa, está com o Arlindinho, está com o namorado. Mas está com todo mundo, cuidando da gente. Meu irmão tem três filhos e eu tenho o Ridan. Minha mãe é a vovózona da família”, elogia.>

Mãe solo>

Mãe na adolescência, Flora falou com muito amor sobre o filho. “O Ridan é muito meu. Sou mãe solo, ele tem ausência paterna, mas nada disso importa porque ele é meu. A espiritualidade me deu. Ridan significa ‘presente que o orixá me deu’ em iorubá. E ele veio trazendo tudo isso para mim e um fôlego de vida para a minha mãe. Digo que o Ridan veio me dar o que meu pai não teve tempo de me ensinar”, explica.>

“Meu pai foi para casa depois de um ano e oito meses [no hospital] e descobri a gravidez. Meu pai foi para casa em agosto e descobri a gravidez em setembro. A espiritualidade prepara tudo na hora certa. Não romantizo a gestação na adolescência. Hoje sou uma mulher formada em moda, tenho a minha vida útil, para além de ser mãe. Tenho rede de apoio, que é a minha mãe. Se não fosse ela, talvez nem formada estaria. Talvez não tivesse terminado a escola. Não romantizo a gestação na adolescência, mas tenho certeza que o Ridan veio na hora certa. Se não fosse naquele momento, talvez muita coisa tivesse se perdido, inclusive eu. Fui mãe com 16 anos. Ele me ensinou a ser gente”, derrete-se.>

Como foi mãe muito nova, Flora afirmou que procura estabelecer limites bem claros para o filho. “Uma coisa que faço muita questão é que ele entenda que sou a mãe dele. Porque já teve uma fase em que ele achava que a minha mãe era a nossa mãe. Então batalho diariamente para que ele entenda que sou a mãe dele. Hoje o Ridan é meu parceiro”, diz.>

Talento no DNA>

Assim como o avô e o tio, Ridan nasceu com talento para a música. “Ele toca desde os dois anos. Na minha casa tem bateria, tantan, pandeiro, surdo, tamborim, violão, cavaco, banjo…”, conta, explicando que Arlindão é “apaixonado” pelo neto. “O pouco de reação que meu pai tem de consciência é de amor com o Ridan, e o Ridan com ele. O Ridan não conheceu meu pai bom. Mas ele mora e convive com o meu pai, então esse amor e essa admiração é pelo meu cuidado, pelo cuidado da minha mãe”, afirma.>