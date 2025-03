MARATONA

16 shows, 5 kg a menos, 36 horas cantando e mais: confira os números do Carnaval de Léo Santana

Cantor enfrentou uma maratona de shows durante a folia

A estrutura do Carnaval do Gigante envolveu 9 backlines, 45 vans, 3 carros, 10 caminhões baú e 2 trios elétricos, além de 1.200 garrafas de água. Léo, que perdeu mais de 5kg durante os dias de festa, ainda celebrou o trabalho árduo da sua equipe, com uma média de apenas 3 horas de sono por dia.>

E a agenda não para por aí: o cantor segue com o Carnaporto nesta sexta-feira, dia 7, e no sábado, dia 8, estará no Camarote Bar Brahma, em São Paulo, no desfile das campeãs. Para fechar a temporada, no domingo, 9, ele estreia o Bloco “Vem com o Gigante” no Carnafacul, no Ibirapuera, também em São Paulo.>