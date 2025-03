SAÚDE PÚBLICA

Fábrica de sorvetes é fechada após cliente achar barata em picolé

Vigilância encontra irregularidades graves em fábrica após vídeo viralizar nas redes sociais

Uma fábrica de picolés foi interditada pela Secretaria de Defesa do Consumidor e pelo Procon na última quinta-feira (6) após a imagem de uma barata dentro de um sorvete viralizar. O flagrante foi feito por um banhista na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. >