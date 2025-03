EM PARIS!

Filha de Bonner e Fátima compartilha vídeos divertidos da viagem: 'Praticamente locais'

Bia divertiu os seguidores ao compartilhar vídeos engraçados dos bastidores da formatura da irmã

O último sábado (8) marcou a formatura de Laura Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes , em Paris, onde recebeu o título de mestre em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais. Porém, foi no domingo (9) que sua irmã gêmea, Bia Bonemer, divertiu os seguidores ao compartilhar vídeos engraçados dos bastidores da cerimônia. >

A jovem postou uma série de registros, desde a chegada da família à capital francesa até os preparativos para o evento. Nos vídeos, a família aparece lidando com malas, tentando decifrar o GPS e exibindo uma energia de orgulho e diversão. “Praticamente locais”, brincou Bia na legenda.>

Nos comentários, a família entrou na brincadeira. Bonner confessou: “Não sei. Mas fiquei com a impressão de que fui mais zoado do que os outros”. Fátima comentou com bom humor: “E pensar que ela grava tudo isso sem que a gente perceba”. Já Túlio Gadelha, namorado da apresentadora, completou: “A gente se perde, mas a gente sempre se encontra”.>