FAMÍLIA REUNIDA

Fátima Bernardes e William Bonner comemoram juntos formatura da filha na França

A cerimônia contou ainda com a presença dos padrastos da jovem, Tulio Gadelha e Natasha Dantas

Em sua rede social, Tulio fez uma homenagem a enteada a parabenizando. "E nesse Dia Internacional da Mulher, estou aqui, com essas duas mulheres incríveis, em um momento muito especial. A formatura de Laurinha, filha de Fátima e William, minha enteada, que se torna Mestre em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais. Por mais Dias da Mulher como esse. Com consagrações da autonomia feminina, com poder de decidir sobre sua própria vida, de acordo com seus objetivos e desejos.">