ABUSO SEXUAL

Roberta Miranda revela que foi estuprada e engravidou do agressor: 'Colocou um revólver na minha cabeça'

Violência aconteceu quando tinha 16 anos

A cantora Roberta Miranda relembrou episódios de violência que viveu mais jovem, durante uma entrevista ao Fantástico, no domingo (9), para divulgar o seu livro "Um Lugar Todinho Meu", lançado no final do ano passado. >