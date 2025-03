CRIME

PM é preso suspeito de estupro após ser flagrado em cima de menina de 13 anos

Homem foi surpreendido pela mãe da adolescente; caso é investigado

Um policial militar reformado foi preso suspeito de estuprar uma menina de 13 anos. O caso aconteceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo. De acordo com a PM, a mãe da vítima flagrou o homem sobre a filha. >

A menina apresentava ainda um sangramento na parte íntima. Mãe e filha são vizinhas do PM aposentado e passavam o fim de semana na Baixada Santista após terem sido convidadas pelo próprio suspeito. A família do homem também estava no passeio. >