CARISMA INCRÍVEL

Liz arrasa em tutorial de bolo e encanta a web ao som de ‘Tia Veveta’; veja vídeo

Carisma e talento da filha de Léo Santana encantam internautas

H Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2025 às 07:55

Liz encanta a web em tutorial culinário Crédito: Reprodução/Instagram

Com apenas três anos, Liz, filha de Léo Santana e Lore Improta, continua encantando a web com seu carisma e talento. Em um vídeo descontraído, a pequena ensinou seus seguidores a preparar um delicioso bolo de banana, com muita animação e simpatia. Ao som das músicas do pai e de "Tia Veveta" (como ela chama carinhosamente Ivete Sangalo), Liz fez questão de mostrar toda a sua energia enquanto misturava os ingredientes da receita. >

"Ela é minha paixão, meu amor", declarou Ivete Sangalo em uma homenagem à menina, brincando sobre o impacto que Liz tem em sua vida e carreira. "Liz tem feito uma revolução na minha vida e no meu trabalho", completou Ivete, ainda em tom divertido sobre como a pequena ajudou a viralizar um de seus sucessos de carnaval, “O Verão Bateu em Minha Porta”.>

Embora tenha mencionado que o bolo seria para seu aniversário, a data já passou. Em setembro, Liz celebrou seus três anos com uma festa cheia de magia e temas de suas animações favoritas, como as “Esquiletes” e o mundo de “Frozen”. Lore Improta compartilhou detalhes da festa nas redes sociais, explicando: "Liz e as Esquiletes estão prontas para sua 3ª aventura, mas dessa vez, Elsa e Anna vão chegar de Arendelle pra fazer companhia".>