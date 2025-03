'NA SAÚDE E NA DOENÇA'

Após descobrir câncer, Tony Bellotto agradece apoio de Malu Mader: 'Sempre ao meu lado'

Cantor e atriz estão casados há 36 anos

Anna Luiza Santos

Publicado em 10 de março de 2025 às 20:07

Tony e Malu Crédito: Reprodução

O vocalista do Titãs, Tony Bellotto, usou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para agradecer o apoio dos fãs após ter revelado estar com câncer no pâncreas. Em uma publicação no Instagram, o cantor também aproveitou para agradecer o amor da sua esposa, a atriz Malu Mader. O casal estão juntos há 36 anos e são pais de dois filhos. >

“Agradeço as mensagens de apoio e carinho, não só aqui no Instagram, mas de todos que estão me enviando e dizendo palavras de conforto, sabedoria e incentivo. Amigos, família, fãs, simpatizantes. Isso me faz mais feliz e positivo. [...] E agradeço principalmente à Malu, minha amada, que está SEMPRE ao meu lado, com um sorriso no rosto”, escreveu. >

O cantor ainda enviou um agradecimento aos Titãs. “Não deixam a peteca cair nos palcos, e me sinto ainda mais orgulhoso dessa banda”, escreveu. Bellotto irá se afastar temporariamente do comando da banda, enquanto passa pelo tratamento. Enquanto isso, os vocais do grupo serão substituídos por Alexandre de Orio. >