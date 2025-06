NOVELA DAS 9

Confira o resumo completo do capítulo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira (27)

Capítulo traz reconciliação entre Maria de Fátima e César e tensão familiar envolvendo Heleninha

O capítulo de Vale Tudo desta sexta-feira (27) traz novos embates familiares e avanços importantes na trajetória de Raquel. Em um dos momentos mais marcantes do capítulo, Celina enfrenta Odete e dispara: “Heleninha não merece ter você como mãe”, em um confronto carregado de emoção. >

Enquanto isso, Maria de Fátima e César reatam o relacionamento, mesmo após desentendimentos anteriores. Do outro lado da trama, Cecília evita atender as ligações de Marco Aurélio, mas começa a notar o interesse de Sarita por ele. Irritado, Marco Aurélio não gosta da forma como é recebido por Cecília, que o adverte: “Não quero você chegando de surpresa na minha casa”.>

Raquel celebra a aprovação na primeira fase do concurso de culinária e aguarda ansiosa o resultado final. Já Bartolomeu comemora a aceitação de sua ideia em uma campanha publicitária, mas confessa sentir-se deslocado entre os colegas da agência.>

O capítulo encerra com a expectativa pelo anúncio do resultado final do concurso.>