PLANOS PARA O FUTURO

Globo decide perfil do futuro apresentador do BBB e aposta em novato

Novato do esporte surge como favorito para herdar o comando do reality nos próximos anos

Heider Sacramento

Publicado em 26 de junho de 2025 às 10:30

Eliana e Marcos Mion Crédito: Reprodução/ TV Globo/Trouvo

Mesmo com Tadeu Schmidt se garantido à frente do Big Brother Brasil 26, a Globo já movimenta peças nos bastidores para preparar a próxima geração de apresentadores do reality. A emissora trabalha com uma exigência clara para o futuro do formato: o substituto precisa ser jornalista. >

A decisão segue o histórico da atração, que sempre foi conduzida por nomes com essa formação, como Pedro Bial, Tiago Leifert e o próprio Tadeu. O objetivo da emissora é manter no comando alguém com preparo técnico para lidar com transmissões ao vivo, crises inesperadas e a responsabilidade de conduzir um dos maiores programas da televisão brasileira.>

Entre os nomes cogitados, Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP e influenciador digital, tem ganhado força nos bastidores. Segundo o colunista André Romano, ele reúne atributos considerados essenciais pela Globo: carisma, desenvoltura diante das câmeras e formação jornalística.>

Enquanto isso, a especulação envolvendo Eliana no comando do BBB foi oficialmente descartada pela emissora. Os rumores de uma possível volta ao SBT também foram negados. De acordo com o colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a Globo tem planos próprios para a apresentadora, e eles envolvem um projeto já previsto em contrato.>