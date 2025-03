LUTA FEMININA

Claudia Ohana protesta nas ruas contra o etarismo: 'Não estamos velhas aos 62'

Atriz postou um vídeo caminhando nas ruas de São Paulo com mensagem em um cartaz

Elis Freire

Publicado em 11 de março de 2025 às 14:29

Claúdia Ohana protesta contra o etarismo nas ruas de São Paulo Crédito: Reprodução

A atriz Claudia Ohana resolveu ir às ruas da Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar contra o etarismo, principalmente contra as mulheres. Ela compartilhou um vídeo do protesto em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (11), onde a famosa caminha pela avenida segurando um cartaz com a seguinte mensagem: 'Não estamos velhas aos 62'. >

Em postagem no Instagram, a artista deixou mais uma frase em protesto contra o preconceito, discriminação e estereótipos baseados na idade das pessoas . "Depois do carnaval resolvi botar o meu bloco na rua. Meu bloco é esse. Não estamos velhas. O número não me define", ressaltou Ohana na legenda.>

"O que me define é a minha disposição a minha felicidade a minha vontade de aprender e os meus sonhos. E você? Qual é o seu bloco?", completa, questionando os seguidores. >