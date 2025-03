CURIOSIDADE CARNAVALESCA

Saiba quanto ganham os jurados do Carnaval do Rio

A Liesa dá um valor de 'agradecimento' ao júri responsável por avaliar os desfiles das escolas de samba

Elis Freire

Publicado em 10 de março de 2025 às 19:32

Desfile da Beija-Flor de Nilópolis na Sapucaí Crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

Após confusão na apuração com jurada que deixou notas em branco e polêmica sobre o suposto roubo por trás das notas do Carnaval 2025, alguns questionamentos tomaram conta dos fãs dos desfiles da Sapucaí. Um deles foi a curiosidades sobre o trabalho do júri e sua remuneração para avaliar as escolas de samba. >

De acordo com o próprio site da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), cada um dos 36 jurados do Grupo Especial do Carnaval do Rio recebe R$ 5.500 pelos três dias de desfiles. Segundo a entidade, este valor não representa uma contribuição financeira e sim uma forma de agradecimento ou “pró-labore”.>

Além do valor financeiro, a liga custeia o transporte e a alimentação dos jurados durante sua atuação nos desfiles.>