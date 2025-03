FOLIA 2025

Beija-Flor é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

Enredo homenageou o carnavalesco Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla

A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025. O enredo sobre Laíla foi o vencedor, o que faz a agremiação conquistar o 15º título do Carnaval carioca. Com 270 pontos, a diferença para a Grande Rio, segunda colocada, foi de apenas um décimo. Completa o pódio a Imperatriz Leopoldinense, que obteve 269.8 pontos.>