Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Descubra os números da sorte diários e alinhe sua energia para abrir portas e criar novas oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:30

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A numerologia é uma ciência antiga que ajuda a compreender e direcionar nossas escolhas. Entre esta terça-feira, dia 7 de outubro, e o próximo sábado, dia 11 de outubro, cada número de nascimento terá um número da sorte específico, formado pela combinação de sua data de nascimento e as influências planetárias do período. Descubra o seu e saiba como incorporá-lo no dia a dia para atrair equilíbrio, sorte e prosperidade.

Como usar esses números?

Estes números são mensagens do universo, uma forma de indicar energias favoráveis. Você pode aproveitá-los de formas simples, segundo o "Times of India":

Escreva o número do dia com uma caneta azul na palma da mão, logo abaixo do polegar.

Desenhe um círculo em um papel e, dentro dele, um triângulo. Dentro do triângulo, escreva sua data completa de nascimento e o número do dia.

Carregue esse papel com você ou cole-o em uma garrafa de água.

Mentalize o número várias vezes ao longo do dia.

Números da sorte de 7 a 11 de outubro

Número 1 (nascidos em 1, 10, 19 ou 28):

7/10 - 5

8/10 - 2

9/10 - 18

10/10 - 3

11/10 - 5

Número 2 (nascidos em 2, 11, 20 ou 29):

7/10 - 7

8/10 - 7

9/10 - 17

10/10 - 15

11/10 - 2

Número 3 (nascidos em 3, 12, 21 ou 30):

7/10 - 18

8/10 - 11

9/10 - 33

10/10 - 3

11/10 - 11

Número 4 (nascidos em 4, 13, 22 ou 31):

7/10 - 18

8/10 - 11

9/10 - 6

10/10 - 7

11/10 - 15

Número 5 (nascidos em 5, 14 ou 23):

7/10 - 9

8/10 - 7

9/10 - 17

10/10 - 14

11/10 - 2

Número 6 (nascidos em 6, 15 ou 24):

7/10 - 8

8/10 - 8

9/10 - 18

10/10 - 23

11/10 - 4

Número 7 (nascidos em 7, 16 ou 25):

7/10 - 22

8/10 - 17

9/10 - 15

10/10 - 8

11/10 - 22

Número 8 (nascidos em 8, 17 ou 26):

7/10 - 11

8/10 - 1

9/10 - 5

10/10 - 11

11/10 - 1

Número 9 (nascidos em 9, 18 ou 27):

7/10 - 6

8/10 - 5

9/10 - 7

10/10 - 9