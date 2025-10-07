Acesse sua conta
Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Descubra os números da sorte diários e alinhe sua energia para abrir portas e criar novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:30

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A numerologia é uma ciência antiga que ajuda a compreender e direcionar nossas escolhas. Entre esta terça-feira, dia 7 de outubro, e o próximo sábado, dia 11 de outubro, cada número de nascimento terá um número da sorte específico, formado pela combinação de sua data de nascimento e as influências planetárias do período. Descubra o seu e saiba como incorporá-lo no dia a dia para atrair equilíbrio, sorte e prosperidade.

Como usar esses números?

Estes números são mensagens do universo, uma forma de indicar energias favoráveis. Você pode aproveitá-los de formas simples, segundo o "Times of India":

  • Escreva o número do dia com uma caneta azul na palma da mão, logo abaixo do polegar.
  • Desenhe um círculo em um papel e, dentro dele, um triângulo. Dentro do triângulo, escreva sua data completa de nascimento e o número do dia.
  • Carregue esse papel com você ou cole-o em uma garrafa de água.
  • Mentalize o número várias vezes ao longo do dia.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Números da sorte de 7 a 11 de outubro

Número 1 (nascidos em 1, 10, 19 ou 28):

7/10 - 5

8/10 - 2

9/10 - 18

10/10 - 3

11/10 - 5

Número 2 (nascidos em 2, 11, 20 ou 29):

7/10 - 7

8/10 - 7

9/10 - 17

10/10 - 15

11/10 - 2

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução

Número 3 (nascidos em 3, 12, 21 ou 30):

7/10 - 18

8/10 - 11

9/10 - 33

10/10 - 3

11/10 - 11

Número 4 (nascidos em 4, 13, 22 ou 31):

7/10 - 18

8/10 - 11

9/10 - 6

10/10 - 7

11/10 - 15

Número 5 (nascidos em 5, 14 ou 23):

7/10 - 9

8/10 - 7

9/10 - 17

10/10 - 14

11/10 - 2

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Número 6 (nascidos em 6, 15 ou 24):

7/10 - 8

8/10 - 8

9/10 - 18

10/10 - 23

11/10 - 4

Número 7 (nascidos em 7, 16 ou 25):

7/10 - 22

8/10 - 17

9/10 - 15

10/10 - 8

11/10 - 22

Número 8 (nascidos em 8, 17 ou 26):

7/10 - 11

8/10 - 1

9/10 - 5

10/10 - 11

11/10 - 1

Número 9 (nascidos em 9, 18 ou 27):

7/10 - 6

8/10 - 5

9/10 - 7

10/10 - 9

11/10 - 7

Tags:

Signo Numerologia Signos Horóscopo Astrologia

