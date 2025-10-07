Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:30
A numerologia é uma ciência antiga que ajuda a compreender e direcionar nossas escolhas. Entre esta terça-feira, dia 7 de outubro, e o próximo sábado, dia 11 de outubro, cada número de nascimento terá um número da sorte específico, formado pela combinação de sua data de nascimento e as influências planetárias do período. Descubra o seu e saiba como incorporá-lo no dia a dia para atrair equilíbrio, sorte e prosperidade.
Como usar esses números?
Estes números são mensagens do universo, uma forma de indicar energias favoráveis. Você pode aproveitá-los de formas simples, segundo o "Times of India":
Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês
Número 1 (nascidos em 1, 10, 19 ou 28):
7/10 - 5
8/10 - 2
9/10 - 18
10/10 - 3
11/10 - 5
Número 2 (nascidos em 2, 11, 20 ou 29):
7/10 - 7
8/10 - 7
9/10 - 17
10/10 - 15
11/10 - 2
Veja como é cada signo
Número 3 (nascidos em 3, 12, 21 ou 30):
7/10 - 18
8/10 - 11
9/10 - 33
10/10 - 3
11/10 - 11
Número 4 (nascidos em 4, 13, 22 ou 31):
7/10 - 18
8/10 - 11
9/10 - 6
10/10 - 7
11/10 - 15
Número 5 (nascidos em 5, 14 ou 23):
7/10 - 9
8/10 - 7
9/10 - 17
10/10 - 14
11/10 - 2
Veja as características dos signos
Número 6 (nascidos em 6, 15 ou 24):
7/10 - 8
8/10 - 8
9/10 - 18
10/10 - 23
11/10 - 4
Número 7 (nascidos em 7, 16 ou 25):
7/10 - 22
8/10 - 17
9/10 - 15
10/10 - 8
11/10 - 22
Número 8 (nascidos em 8, 17 ou 26):
7/10 - 11
8/10 - 1
9/10 - 5
10/10 - 11
11/10 - 1
Número 9 (nascidos em 9, 18 ou 27):
7/10 - 6
8/10 - 5
9/10 - 7
10/10 - 9
11/10 - 7