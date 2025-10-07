Acesse sua conta
Ratinho se revolta após mudança de horário por causa do The Voice Brasil no SBT: 'Desrespeito'

Reality musical estreou nesta segunda-feira (06)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:12

Ratinho
Ratinho Crédito: Reprodução

A estreia do The Voice Brasil no SBT, nesta segunda-feira (06), já começou gerando polêmica nos bastidores da emissora. O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, não escondeu a insatisfação com a alteração na grade de programação causada pelo reality musical, que acabou atingindo diretamente o horário do Programa do Ratinho.

“Nosso programa na segunda-feira será às 21h30, enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter que ficar sabendo disso [dessa mudança de horário] na última hora”, desabafou o comunicador em entrevista na Rádio Massa FM.

Ratinho contou que recebeu a notícia por telefone, durante sua folga, enquanto pescava. “Fiquei chateado, porque estou há muito tempo nesse horário, e eu acho que meu público merecia um pouquinho mais de respeito. Mas não foi culpa minha”, afirmou, demonstrando descontentamento com a decisão.

1 de 9
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

A crítica repercutiu até fora da emissora. O ex-diretor artístico do SBT, Fernando Pelegio, usou as redes sociais para apoiar o apresentador e também citou Celso Portiolli, que recentemente fez reclamações semelhantes.

“Desrespeito imenso com os dois que mais entregam resultado na emissora. Inacreditável. Celso e Ratinho merecem todo carinho do mundo. Merecem pelo menos respeito”, escreveu Pelegio.

  • A estreia do The Voice no SBT

Sob o comando de J. B. Oliveira, o Boninho, a primeira edição do The Voice Brasil no SBT estreou ontem (06), com transmissão simultânea pelo Disney+. A escolha da data também coincidiu com um capítulo especial do remake de Vale Tudo, que exibiu o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch).

The Voice Brasil no SBT

Péricles é um dos novos jurados do reality musical por Cesar Conventi/Fotoarena
Mumuzinho e Péricles por Cesar Conventi/Fotoarena
Daniela Beyruti, presidente do SBT por Cesar Conventi/Fotoarena
Mumuzinho, Péricles, Duda Beat e Matheus e Kauã por Cesar Conventi/Fotoarena
Novo cenários do The Voice Brasil por Cesar Conventi/Fotoarena
Boninho e Tiago Leifert retomam parceria em nova fase do The Voice Brasil por Cesar Conventi/Fotoarena
Mumuzinho está entre os novos jurados do The Voice por Cesar Conventi/Fotoarena
1 de 7
Péricles é um dos novos jurados do reality musical por Cesar Conventi/Fotoarena

O SBT, inclusive, aproveitou a coincidência para resgatar uma estratégia clássica criada por Silvio Santos nos anos 1980. A emissora lançou uma chamada provocativa direcionada ao público da Globo: “Amanhã, 22h30, após a morte da Odete, venha se divertir com a gente no The Voice Brasil”, dizia o anúncio exibido no domingo (05).

A técnica, que consiste em atrelar o início de uma atração do SBT ao fim de um programa de sucesso da concorrência, foi uma das armas mais usadas por Silvio Santos em disputas de audiência. Na época, a Globo chegou a estender capítulos de novelas e alterar horários de programas ao vivo para tentar frear a fuga de telespectadores.

