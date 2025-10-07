MISTÉRIO

Quem matou Odete Roitman? Veja as principais teorias sobre a morte da vilã em Vale Tudo

Capítulo chocou o público com o assassinato da vilã; fãs e internautas especulam sobre o possível autor do crime

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:19

Celina, Heleninha e Fátima são suspeitas Crédito: Reprodução

O capítulo desta segunda-feira (6) de Vale Tudo trouxe uma das cenas mais aguardadas do remake: a morte de Odete Roitman, a vilã que marcou a história da teledramaturgia brasileira. A trama rapidamente se tornou assunto nas redes sociais, com fãs criando teorias sobre quem poderia estar por trás do assassinato da bilionária.

Alguns internautas apontam Eugênio, mordomo da mansão Roitman, como possível culpado, enquanto outros suspeitam de Maria de Fátima, Celina ou até do filho Leonardo, todos com motivos para prejudicar a empresária. A narrativa de Manuela Dias manteve o suspense, garantindo que o público debate cada detalhe e gesto dos personagens.

Além das especulações sobre os suspeitos, os fãs também discutem possíveis pistas escondidas nas cenas anteriores, como gestos, olhares e diálogos ambíguos que poderiam indicar o assassino. O mistério continua, deixando os próximos capítulos ainda mais aguardados.

A morte de Odete Roitman não só agitou a trama da novela, como também reacendeu o eterno mistério sobre quem poderia matar a vilã mais icônica da teledramaturgia, assim como em 1988. O país inteiro parou para acompanhar a cena em que a bilionária é assassinada, desta vez em um dos hotéis mais emblemáticos do Brasil, o Copacabana Palace.