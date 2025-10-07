Morre David José, primeiro Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo, aos 83 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:13
O ator, escritor e jornalista David José Lessa Mattos Silva, conhecido por interpretar Pedrinho na primeira versão televisiva de O Sítio do Picapau Amarelo (1955-1959) na TV Tupi, morreu nesta segunda-feira (6), aos 83 anos. Desde 2017, ele enfrentava problemas pulmonares.
O velório será realizado nesta terça-feira (7), em São Paulo, das 9h às 13h, conforme nota oficial divulgada à imprensa.
David começou a carreira artística aos 12 anos, no Teatro Escola de São Paulo (TESP), e estreou na TV em "As Aventuras de Tom Sawyer". O sucesso veio com O Sítio do Picapau Amarelo, exibido ao vivo, ao lado de Edy Cerri (Narizinho) e Lúcia Lambertini (Emília), marcando a infância da primeira geração de telespectadores brasileiros. Até décadas depois, era reconhecido nas ruas como Pedrinho, emocionando-se com o carinho do público.
David José
Além da TV Tupi, atuou na TV Excelsior e no Teatro de Arena de São Paulo (1964-1967), onde trabalhou com nomes como Lélia Abramo e Gianfrancesco Guarnieri. Também participou do especial teleteatro Minha Doce Turma, da TV Globo.
David José acumulou formação acadêmica notável. Graduado em Ciências Sociais pela USP, estudou nas universidades Paris VIII e Paris X, na França, concluindo mestrado em Sociologia da Cultura e doutorado em História Social pela USP. Seus estudos focaram na cultura brasileira, com destaque para a influência do teatro e da televisão na sociedade paulistana das décadas de 1940 e 1950.