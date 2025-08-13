Acesse sua conta
Primeiro resort pedagógico do mundo está no Brasil e já recebeu prêmio internacional

Sítio transformou o lazer em aprendizado e é reconhecido por sua excelência em atendimento

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:30

Conheça o destino em São Paulo que une diversão e educação
Conheça o destino em São Paulo que une diversão e educação Crédito: Foto: Youtube/Reprodução

Um sítio no interior de São Paulo, operando desde 1971, inovou durante a pandemia e se autodenominou o "primeiro resort pedagógico" do mundo. Reconhecido pelo Discovery Channel como o melhor destino para crianças da América Latina, o local foi recentemente eleito o melhor hotel global na categoria "Novos e Badalados" pelo prêmio Traveller’s Choice 2022.

Localizado em Tatuí, a 150 km de São Paulo, o Sítio do Carroção oferece uma experiência única.  Este refúgio se destaca por proporcionar uma combinação rara de aventura e relaxamento para toda a família.

O sucesso do sítio reside na sua capacidade de reinventar-se, mantendo a excelência que o tornou referência em turismo escolar. A sua proposta de lazer pedagógico atrai famílias que buscam mais do que apenas diversão.

As avaliações dos hóspedes na plataforma TripAdvisor frequentemente ressaltam o "padrão Disney" de qualidade, evidenciando o cuidado com cada detalhe. Esse reconhecimento internacional não apenas valida a proposta do hotel, mas também o consolida como um destino imperdível. Assim, ele garante uma experiência memorável e enriquecedora para todos os visitantes.

Um mundo de descobertas espera por você 

No Sítio do Carroção, as atividades são projetadas para engajar e divertir. Monitores especializados acompanham as famílias em todas as aventuras, garantindo segurança e diversão. Recomenda-se reservar as atividades logo no check-in, pois a procura é alta e as vagas podem esgotar rapidamente.

O Elo Perdido é uma das atrações mais famosas, com uma réplica impressionante de fóssil de dinossauro. A trilha do Indiana Jones transporta os pequenos para uma aventura na natureza, culminando em uma cachoeira com tobogã.

O Enigma da Pedra desafia as crianças a decifrar um mistério para acessar a Caverna do Lago Azul, que possui tobogãs, cachoeiras e água aquecida, prometendo momentos de pura alegria.

Lazer para adultos: diversão ou relaxamento

Enquanto os monitores cuidam das crianças acima de cinco anos, os adultos podem escolher entre se aventurar ou relaxar. O hotel oferece trilha de arvorismo, salão de jogos e campo de futgolfe para os mais esportistas.

Para quem busca tranquilidade, há diversas piscinas — aquecidas, rasas e climatizadas — com decks seguros para saltos.

Acomodações e culinária de primeira 

As acomodações variam de 25m², ideais para famílias menores, até amplos apartamentos de 90m² que permitem até acampamentos internos.

A gastronomia é um ponto alto, elogiada nas avaliações. Embora apenas o café da manhã esteja incluso, o sítio dispõe de restaurantes com opções à la carte.

