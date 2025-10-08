CRIME

Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa

Enzo Cardoso Vaz Ribeiro, 22 anos, esfaqueou o ex-companheiro dentro da Embrapa, por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima

Metrópoles

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:18

O ex-estagiário da Embrapa Enzo Cardoso Vaz Ribeiro (foto em destaque), 22 anos, esfaqueou um pesquisador, de 25 anos, dentro de um laboratório de biotecnologia da instituição na última segunda-feira (6/10). De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes, após Enzo não aceitar o fim do relacionamento com a vítima.