Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa

Enzo Cardoso Vaz Ribeiro, 22 anos, esfaqueou o ex-companheiro dentro da Embrapa, por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:18

Enzo Cardoso Vaz Ribeiro
Enzo Cardoso Vaz Ribeiro Crédito: Reprodução

O ex-estagiário da Embrapa Enzo Cardoso Vaz Ribeiro (foto em destaque), 22 anos, esfaqueou um pesquisador, de 25 anos, dentro de um laboratório de biotecnologia da instituição na última segunda-feira (6/10). De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes, após Enzo não aceitar o fim do relacionamento com a vítima.

Conforme informações colhidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Enzo estaria perseguindo o ex-namorado. Testemunhas também afirmaram ter visto o ex-estagiário espreitando próximo à porta do laboratório em que o rapaz trabalha, pouco antes de a vítima chegar.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

