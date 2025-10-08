Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:18
O ex-estagiário da Embrapa Enzo Cardoso Vaz Ribeiro (foto em destaque), 22 anos, esfaqueou um pesquisador, de 25 anos, dentro de um laboratório de biotecnologia da instituição na última segunda-feira (6/10). De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes, após Enzo não aceitar o fim do relacionamento com a vítima.
Conforme informações colhidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Enzo estaria perseguindo o ex-namorado. Testemunhas também afirmaram ter visto o ex-estagiário espreitando próximo à porta do laboratório em que o rapaz trabalha, pouco antes de a vítima chegar.