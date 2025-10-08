Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O ritual curioso que deu início às festas de 15 anos

Símbolos como a valsa e o salto alto têm origem em costumes antigos de famílias nobres

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:45

Famosos costumam participar de festas de 15 anos
Famosos costumam participar de festas de 15 anos Crédito: Acervo Pessoal

As festas de 15 anos, conhecidas hoje pelos vestidos luxuosos e momentos emocionantes, como a valsa com o pai, nasceram com propósitos muito diferentes. No século XVIII e XIX, na Inglaterra e na França, famílias aristocráticas organizavam bailes para apresentar suas filhas à sociedade, marcando oficialmente a transição da infância para a vida adulta. O termo debutante vem do francês débuter, que significa “estrear”, refletindo justamente essa estreia na vida social e, na prática, no mercado matrimonial.

A ocasião funcionava também como um “catálogo” social, permitindo que jovens conhecessem possíveis pretendentes enquanto as famílias exibiam status e riqueza.

Alguns costumes atuais ainda remetem a essa origem: o salto alto simboliza o abandono da infância, a primeira dança com o pai representa o fim da proteção paterna, e a valsa com o “príncipe”, escolhido pela família, marcava a apresentação da moça como mulher pronta para assumir responsabilidades adultas, que naquela época incluíam o casamento.

Festa de 15 anos com famosos

Tony Ramos foi o príncipe no baile da hoje apresentadora Regina Volpato por Acervo Pessoal
Os 15 anos da atriz Maria Gladys por Acervo Pessoal
Zeca Pagodinho dança valsa com a filha Eliza por Vera Donato/ Divulgação
Tuize Rovere nos seus 15 anos com Luigi Baricelli por Acervo Pessoal
O ator Nico Puig com Erika Duarte por Acervo Pessoal
Edson Celulari com Lelena Pasin por Acervo Pessoal
1 de 6
Tony Ramos foi o príncipe no baile da hoje apresentadora Regina Volpato por Acervo Pessoal

Chegada ao Brasil e transformação da tradição

No Brasil, os bailes de debutante começaram a se popularizar entre as famílias ricas nas décadas de 1950 e 1960, com cerimônias luxuosas, convites formais e vestidos importados. Com o passar do tempo, surgiram festas coletivas, mais acessíveis, onde várias jovens celebravam juntas.

A partir de 2010, a comemoração voltou a ganhar força, mas de maneira personalizada, incorporando elementos modernos como músicas populares, temas de princesas da Disney e detalhes pensados de acordo com a personalidade da aniversariante.

A festa deixou de ser uma simples apresentação para o casamento e passou a celebrar a juventude, a identidade e a própria trajetória da jovem, mantendo símbolos históricos, mas reinterpretados para os tempos atuais.

Mais recentes

Imagem - Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa

Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa
Imagem - PF deflagra ação em todo o país contra abuso sexual de crianças

PF deflagra ação em todo o país contra abuso sexual de crianças
Imagem - Fraudes em concursos: família cobrava até R$ 500 mil por gabarito no CNU

Fraudes em concursos: família cobrava até R$ 500 mil por gabarito no CNU

MAIS LIDAS

Imagem - Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’
01

Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’

Imagem - Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana
02

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
04

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola