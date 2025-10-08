LIGAÇÕES PERIGOSAS

'Roubo da voz': golpistas gravam ligações para manipular voz e cometer crimes

Alerta foi disparado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:48

oubo de senhas, golpe do pix, da maquininha e, agora, mais uma novidade no mundo do crime: bandidos estão aplicando o golpe do "roubo da voz". O alerta veio da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, criminosos se passam por representantes da própria secretaria ou de delegacias de polícia e ligam para a pessoa para tratar de “uma ocorrência”. Com discurso convincente e “tom oficial”, os criminosos induzem a vítima a responder a perguntas simples. A conversa é gravada e, posteriormente, a voz da vítima é manipulada e utilizada em outras fraudes. As informações são do G1 RJ.

'Roubo da voz': golpistas gravam ligações para manipular voz e cometer crimes Crédito: Agência Brasil

De acordo com o subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do RJ, Pablo Sartori, os golpistas obtém o padrão de voz das vítimas e, a partir daí, usam ferramentas na internet, criam falas e as reproduzem para tentar enganar parentes ou amigos e obter vantagens financeiras. “Os criminosos estão cada vez mais sofisticados. É fundamental que a população esteja atenta e adote medidas simples de checagem, como realizar uma videochamada para confirmar a identidade da pessoa”, emendou.

A secretaria reforça que não realiza contato telefônico para solicitar dados pessoais e informa que está investigando todos os casos relatados. Qualquer ligação desse tipo deve ser tratada com desconfiança e confirmada pelos canais oficiais. A Polícia Civil também orienta que os cidadãos façam contato diretamente com as delegacias por meio dos telefones funcionais disponíveis no site da instituição.

Veja as principais recomendações: