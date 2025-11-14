6 ANOS JUNTOS

Pocah confirma término e Ronan publica desabafo: 'Isso dói, não vou mentir'

Cantora e empresário eram noivos e estavam junto há 6 anos

Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:07

Pocah e Ronan Souza Crédito: Reprodução

Na tarde desta quinta-feira (13), Pocah usou suas redes sociais para confirmar o fim do noivado com empresário Ronan Souza após seis anos de relacionamento e lamentar que a informação tenha sido vazada antes de "estar preparada para falar disso publicamente. "Seguimos agora por caminhos diferentes [...] Seguimos amigos e sempre seremos família da nossa Toyah [filha do ex-casal]", escreveu.

Pronunciamento de Pocah Crédito: Reprodução

Foi só nesta sexta (14) que Ronan também foi à público e escreveu um textão de desabafo sobre o término. Ele falou sobre a importância de tudo que os dois construíram juntos e do sentimento difícil que fica após a separação. O motivo do fim do noivado não foi comentado por nenhum dos dois.

Veja o que Ronan escreveu:

Como tudo veio à tona ontem, tirei um tempo para pensar antes de falar qualquer coisa aqui. Por isso, ainda não tinha me pronunciado para meus amigos, família e para todo mundo que sempre acompanhou e respeitou nossa relação.

Foram anos que marcaram a minha vida de um jeito que eu nunca vou esquecer. A gente construiu parceria, crescimento, sonhos e momentos que vou levar comigo para sempre. Hoje seguimos caminhos diferentes, e isso dói (não vou mentir). Eu desejo, de coração, tudo de melhor para a pessoa que mais somou comigo e que me deu o meu maior presente: a nossa Toyah

Não é simples encerrar um ciclo tão grande. E um misto de gratidão, respeito, saudade e aceitação. Mas acredito que tudo na vida tem seu tempo e seu propósito.

Obrigado de verdade a cada pessoa que mandou uma mensagem, uma palavra de apoio ou simplesmente lembrou de mim. É nesses momentos que a gente vê quem realmente está por perto. Sou muito grato por isso.