Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa

Carol Neves
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:34
O que deveria ser uma celebração de Ano-Novo terminou em tragédia na zona rural de Buriticupu, no Maranhão. A bebê Mavie Louise Andrade Silva, de apenas 11 meses, foi morta a facadas na quinta-feira (1º), durante uma comemoração pela chegada de 2026. O principal suspeito do crime é o tio da criança, Antônio José dos Santos Silva, que acabou sendo morto em seguida pelo próprio pai da menina.
O corpo da bebê foi localizado submerso e escondido sob a vegetação às margens do rio Buritizinho. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, a criança apresentava sinais de violência, incluindo uma perfuração no pescoço provocada por arma branca.
Menina de 11 meses foi morta pelo tio
Testemunhas relataram à polícia que viram Antônio José saindo do rio com as roupas molhadas pouco antes de o corpo da bebê ser encontrado. Após a morte da criança, o tio foi atacado pelo pai da menina, Nairon Abreu Silva, que o matou a golpes de picareta.
De acordo com a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), uma equipe foi acionada enquanto a família ainda comemorava a virada do ano. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a bebê e o tio já sem vida. O pai da criança, suspeito de matar o tio, havia fugido antes da chegada da polícia.
Duas testemunhas foram ouvidas, mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil do Maranhão, enquanto equipes da Polícia Militar seguem realizando buscas para localizar Nairon Abreu Silva.