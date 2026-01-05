Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa

Após o crime, pai fugiu

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:34

Mavie Louise Andrade Silva tinha apenas 11 meses
Mavie Louise Andrade Silva tinha apenas 11 meses Crédito: Reprodução

O que deveria ser uma celebração de Ano-Novo terminou em tragédia na zona rural de Buriticupu, no Maranhão. A bebê Mavie Louise Andrade Silva, de apenas 11 meses, foi morta a facadas na quinta-feira (1º), durante uma comemoração pela chegada de 2026. O principal suspeito do crime é o tio da criança, Antônio José dos Santos Silva, que acabou sendo morto em seguida pelo próprio pai da menina.

O corpo da bebê foi localizado submerso e escondido sob a vegetação às margens do rio Buritizinho. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, a criança apresentava sinais de violência, incluindo uma perfuração no pescoço provocada por arma branca.

Menina de 11 meses foi morta pelo tio

Antônio José dos Santos Silva, suspeito de matar a sobrinha, também foi morto por Reprodução
Mavie Louise Andrade Silva tinha apenas 11 meses por Reprodução
Crime bárbaro aconteceu no Réveillon por Reprodução
1 de 3
Antônio José dos Santos Silva, suspeito de matar a sobrinha, também foi morto por Reprodução

Testemunhas relataram à polícia que viram Antônio José saindo do rio com as roupas molhadas pouco antes de o corpo da bebê ser encontrado. Após a morte da criança, o tio foi atacado pelo pai da menina, Nairon Abreu Silva, que o matou a golpes de picareta.

De acordo com a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), uma equipe foi acionada enquanto a família ainda comemorava a virada do ano. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a bebê e o tio já sem vida. O pai da criança, suspeito de matar o tio, havia fugido antes da chegada da polícia.

Duas testemunhas foram ouvidas, mas a motivação do crime ainda não foi esclarecida. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil do Maranhão, enquanto equipes da Polícia Militar seguem realizando buscas para localizar Nairon Abreu Silva.

Tags:

Mavie Louise Andrade Silva

Mais recentes

Imagem - 2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário

2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário
Imagem - Jovem que desapareceu em trilha no Pico Paraná após ser deixado por amiga é encontrado

Jovem que desapareceu em trilha no Pico Paraná após ser deixado por amiga é encontrado
Imagem - Tentativa de assalto faz carreta tombar sobre van e deixa seis mortos na BR-376

Tentativa de assalto faz carreta tombar sobre van e deixa seis mortos na BR-376

MAIS LIDAS

Imagem - Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa
01

Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa

Imagem - Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões
02

Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026