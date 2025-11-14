Boninho tem 3 ex-apresentadores da Globo na mira para reality da Record; saiba quem são

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:56
Após sair da Globo para trabalhar como diretor de realitys na Record, Boninho planeja levar ex-apresentadores da emissora do Plim Plim para comandar um programa na concorrência. De acordo com o colunista Flávio Ricco, o diretor busca nomes conhecidos e fortes para que o "A Casa do Patrão" seja um sucesso.
Boninho
Os nomes cotados são: André Marques, Rafa Brites e Felipe Andreoli. O primeiro, fora da Globo há três anos, já esteve a frente do Video Show, The Voice Kids e Superstar, É de Casa e The Voice Brasil, que agora também foi para Record junto com José Bonifácio.
Já Rafa Brites e Felipe Andreoli chegaram recentemente à Record para comandar o Power Couple Brasil, mas também seriam favoritos à posição da nova atração dirigida por Boninho. As negociações, porém, ainda não estariam totalmente encerradas.
"A Casa do Patrão" está prevista para estrear entre abril e junho de 2026. Grande promessa, o programa de confinamento contará com a construção de uma casa do Patrão e de uma casa dos funcionários. O jogo colocará uma hierarquia de privilégios em disputa, além de um prêmio em dinheiro.