Boninho tem 3 ex-apresentadores da Globo na mira para reality da Record; saiba quem são

Diretor procura um nome forte para 'A Casa do Patrão'

Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:56

Boninho Crédito: Reprodução

Após sair da Globo para trabalhar como diretor de realitys na Record, Boninho planeja levar ex-apresentadores da emissora do Plim Plim para comandar um programa na concorrência. De acordo com o colunista Flávio Ricco, o diretor busca nomes conhecidos e fortes para que o "A Casa do Patrão" seja um sucesso.

Os nomes cotados são: André Marques, Rafa Brites e Felipe Andreoli. O primeiro, fora da Globo há três anos, já esteve a frente do Video Show, The Voice Kids e Superstar, É de Casa e The Voice Brasil, que agora também foi para Record junto com José Bonifácio.

Já Rafa Brites e Felipe Andreoli chegaram recentemente à Record para comandar o Power Couple Brasil, mas também seriam favoritos à posição da nova atração dirigida por Boninho. As negociações, porém, ainda não estariam totalmente encerradas.