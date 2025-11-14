Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Boninho tem 3 ex-apresentadores da Globo na mira para reality da Record; saiba quem são

Diretor procura um nome forte para 'A Casa do Patrão'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:56

Boninho
Boninho Crédito: Reprodução

Após sair da Globo para trabalhar como diretor de realitys na Record, Boninho planeja levar ex-apresentadores da emissora do Plim Plim para comandar um programa na concorrência. De acordo com o colunista Flávio Ricco, o diretor busca nomes conhecidos e fortes para que o "A Casa do Patrão" seja um sucesso.

Boninho

Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
Boninho por Reprodução
1 de 12
Boninho por Reprodução

LEIA MAIS

Boninho diz que casamento com Narcisa foi ‘um erro’

De Boninho e Narcisa a Taís e Netinho: veja famosos que já foram um casal e você não sabia

Discreto e milionário: conheça o filho de Boninho que vive longe dos holofotes e fora da treta com Narcisa

Luana Piovani entra em treta de Narcisa e Boninho e manda indireta para Ana Furtado: 'Não se incomoda em ser cúmplice?'

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’

Os nomes cotados são: André Marques, Rafa Brites e Felipe Andreoli. O primeiro, fora da Globo há três anos, já esteve a frente do Video Show, The Voice Kids e Superstar, É de Casa e The Voice Brasil, que agora também foi para Record junto com José Bonifácio.

Já Rafa Brites e Felipe Andreoli chegaram recentemente à Record para comandar o Power Couple Brasil, mas também seriam favoritos à posição da nova atração dirigida por Boninho. As negociações, porém, ainda não estariam totalmente encerradas.

"A Casa do Patrão" está prevista para estrear entre abril e junho de 2026. Grande promessa, o programa de confinamento contará com a construção de uma casa do Patrão e de uma casa dos funcionários. O jogo colocará uma hierarquia de privilégios em disputa, além de um prêmio em dinheiro. 

Leia mais

Imagem - Benção à vista: 3 signos vão receber um aumento ainda em 2025

Benção à vista: 3 signos vão receber um aumento ainda em 2025

Imagem - Jeff morre em Dona de Mim? Saiba desfecho de tiroteio

Jeff morre em Dona de Mim? Saiba desfecho de tiroteio

Imagem - Pocah confirma término e Ronan publica desabafo: 'Isso dói, não vou mentir'

Pocah confirma término e Ronan publica desabafo: 'Isso dói, não vou mentir'

Tags:

Record Boninho Reality Show

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ator baiano lança novo quiosque na Orla de Pituaçu; veja mais

Ator baiano lança novo quiosque na Orla de Pituaçu; veja mais
Imagem - Esta fruta rica em açúcar pode realmente reduzir o risco de diabetes? Os médicos dizem que sim

Esta fruta rica em açúcar pode realmente reduzir o risco de diabetes? Os médicos dizem que sim

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
01

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana
02

Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana

Imagem - Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador
03

Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador

Imagem - Patinetes elétricos têm novas regras de velocidade em Salvador
04

Patinetes elétricos têm novas regras de velocidade em Salvador