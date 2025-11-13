Acesse sua conta
Boninho diz que casamento com Narcisa foi ‘um erro’

Antes de socialite carioca expor ex-marido, diretor falou sobre casamento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 21:21

Boninho e Narcisa se casaram em 1980
Boninho e Narcisa se casaram em 1983 Crédito: Reprodução (Multishow/Instagram)

Antes de Narcisa Tamborindeguy expor o ex-marido Boninho em entrevista no “De Frente com Blogueirinha”, programa exibido em um canal no Youtube, Boninho já havia falado sobre seu relacionamento com a socialite carioca.

Casamento de Narcisa e Boninho

