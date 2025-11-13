ARREPENDIMENTO?

Boninho diz que casamento com Narcisa foi ‘um erro’

Antes de socialite carioca expor ex-marido, diretor falou sobre casamento

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 21:21

Boninho e Narcisa se casaram em 1983 Crédito: Reprodução (Multishow/Instagram)

Antes de Narcisa Tamborindeguy expor o ex-marido Boninho em entrevista no “De Frente com Blogueirinha”, programa exibido em um canal no Youtube, Boninho já havia falado sobre seu relacionamento com a socialite carioca.

Em uma entrevista ao Lady Night, o ex-diretor geral da Globo, disse que seu relacionamento com Narcisa foi um erro. Durante a conversa, a apresentadora Tatá Werneck perguntou sobre Narcisa.

“Eu acredito que todo mundo comete um erro na vida”, disse Boninho. Em seguida, o esposo de Ana Furtado e Tatá começaram a replicar falas de Narcisa que viraram meme e até livro, como “Ai, que Loucura” e “Ai, que Badalo”. “Cansa né? Imagina fazer isso o dia inteiro?”, disse Boninho.

Como de costume, Tatá chega a fazer uma pergunta invasiva: “Como era na cama?”, mas Boninho fica sem graça e retruca: “Não lembro”.

Ao conceder entrevista à Blogueirinha, Narcisa não poupou palavras, e mesmo sem ser questionada sobre a relação com Boninho, a socialite começou a falar sobre o tratamento de produtor de TV com a filha Marianna, de 38 anos, fruto do relacionamento entre os dois.

“Ele deixou ela sem carro. Ele é uma pessoa que não é boa pra ela, não é um bom pai pra ela. Não fez homenagem nenhuma quando ela passou em um concurso de beleza. Nem ligou, ele é um péssimo pai, ausente, não dá amor para ela”, disparou Narcisa.