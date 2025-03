LEMBRA DELA?

Atriz de Carrossel surge irreconhecível após perder 40 kg com rotina pesada de treinos

Aysha contou que sofria bullying por não ter um corpo padrão na infância e adolescência

A atriz Aysha Benelli, conhecida por ter interpretado a personagem Laura na novela Carrossel, do SBT, usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para falar sobre sua rotina de treinos na academia. A jovem de 21 anos surpreendeu seus seguidores após perder 40 quilos e garantir que não passou por nenhuma cirurgia. >

Através dos stories do Instagram, Aysha publicou uma foto no espelho da academia, exibindo a silhueta e as pernas definidas. Em seguida, ela compartilhou um vídeo em que aparece fazendo stiff unilateral e interagiu com os internautas nos comentários. >