Saiba qual banda fará o show de abertura do Guns N’ Roses em Salvador

Apresentação será na Arena Fonte Nova no dia 15 de abril

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:30

Raimundos fará abertura da turnê do Guns N’ Roses Crédito: Divulgação

Quem vai estar na Arena Fonte Nova no dia 15 de abril já pode se preparar para uma noite inesquecível. O Guns N’ Roses anunciou oficialmente que a banda Raimundos será responsável pelo show de abertura da apresentação em Salvador, dentro da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que passa pelo Brasil em 2026.

Formado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o Guns N’ Roses escolheu um dos maiores nomes do rock nacional para aquecer o público baiano. Conhecida por misturar hardcore com referências nordestinas e letras cheias de atitude.

No repertório, não devem faltar clássicos que atravessaram gerações, como “Mulher de Fases”, “Eu Quero Ver o Oco” e “Puteiro em João Pessoa”, além de músicas mais recentes, como o single “Maria Bonita”. A banda também fará a abertura dos shows em Campo Grande, Cariacica, Fortaleza, Belém e São Luís.

Os ingressos para o show em Salvador estão divididos em oito setores, com valores que variam entre R$ 285 e R$ 1.500. As entradas podem ser adquiridas pela Bilheteria Digital ou presencialmente na loja do Bora Tickets, localizada no 2º piso do Shopping da Bahia.

Considerado uma das maiores lendas do rock mundial, o Guns N’ Roses segue em plena atividade. O álbum “Appetite for Destruction” (1987) entrou para a história como o disco de estreia mais vendido dos Estados Unidos e um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Já a turnê “Not In This Lifetime…” ficou marcada como a quarta mais lucrativa da história da música.

No palco, a promessa é de uma apresentação explosiva, recheada de hinos eternos como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”, em um show que deve repetir, ou até superar, a energia que sempre marcou as passagens da banda pelo Brasil.

Além de Salvador, a turnê passa por Porto Alegre (01/04), Campo Grande (09/04), Cariacica (12/04), Fortaleza (18/04), São Luís (21/04) e Belém (25/04).

SERVIÇO

O que: Guns N’ Rose - Tour Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things

Quando: 15 de abril de 2026

Onde: Arena Fonte Nova