Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual banda fará o show de abertura do Guns N’ Roses em Salvador

Apresentação será na Arena Fonte Nova no dia 15 de abril

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:30

Raimundos fará abertura da turnê do Guns N’ Roses
Raimundos fará abertura da turnê do Guns N’ Roses Crédito: Divulgação

Quem vai estar na Arena Fonte Nova no dia 15 de abril já pode se preparar para uma noite inesquecível. O Guns N’ Roses anunciou oficialmente que a banda Raimundos será responsável pelo show de abertura da apresentação em Salvador, dentro da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que passa pelo Brasil em 2026.

Formado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o Guns N’ Roses escolheu um dos maiores nomes do rock nacional para aquecer o público baiano. Conhecida por misturar hardcore com referências nordestinas e letras cheias de atitude.

Leia mais

Imagem - Por que Ana Paula mexe tanto no cabelo? Psicologia explica hábito da sister no BBB 26

Por que Ana Paula mexe tanto no cabelo? Psicologia explica hábito da sister no BBB 26

Imagem - A cena do lago é igual ao livro? Confira as mudanças na 4ª temporada de 'Bridgerton'

A cena do lago é igual ao livro? Confira as mudanças na 4ª temporada de 'Bridgerton'

Imagem - Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

No repertório, não devem faltar clássicos que atravessaram gerações, como “Mulher de Fases”, “Eu Quero Ver o Oco” e “Puteiro em João Pessoa”, além de músicas mais recentes, como o single “Maria Bonita”. A banda também fará a abertura dos shows em Campo Grande, Cariacica, Fortaleza, Belém e São Luís.

Os ingressos para o show em Salvador estão divididos em oito setores, com valores que variam entre R$ 285 e R$ 1.500. As entradas podem ser adquiridas pela Bilheteria Digital ou presencialmente na loja do Bora Tickets, localizada no 2º piso do Shopping da Bahia.

Raimundos

Raimundos fará abertura da turnê do Guns N’ Roses por Divulgação
Raimundos fará abertura da turnê do Guns N’ Roses em Salvador por Divulgação
Viúva de Canisso acusa Raimundos de interromper pagamentos após morte do baixista por Reprodução
Canisso do Raimundos por Reprodução
Digão do Raimundos por Reprodução
Canisso do Raimundos por Reprodução
Digão, vocalista e guitarrista da banda Raimundos por Reprodução
Digão, vocalista e guitarrista da banda Raimundos por Reprodução
Digão, vocalista e guitarrista da banda Raimundos por Reprodução
Digão, do Raimundos por Reprodução
A banda Raimundos é atração do sábado por Foto: Divulgação
1 de 11
Raimundos fará abertura da turnê do Guns N’ Roses por Divulgação

Considerado uma das maiores lendas do rock mundial, o Guns N’ Roses segue em plena atividade. O álbum “Appetite for Destruction” (1987) entrou para a história como o disco de estreia mais vendido dos Estados Unidos e um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Já a turnê “Not In This Lifetime…” ficou marcada como a quarta mais lucrativa da história da música.

No palco, a promessa é de uma apresentação explosiva, recheada de hinos eternos como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”, em um show que deve repetir, ou até superar, a energia que sempre marcou as passagens da banda pelo Brasil.

Guns N’ Roses traz turnê para o Brasil

Turnê de 2026 por Divulgação
Guns N’ Roses por Reprodução
Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock
Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anuncia shows no Brasil por Shutterstock
1 de 4
Turnê de 2026 por Divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Mordida em segurança, telefone atirado em fãs e câmera quebrada: relembre ataques de fúria de Axl Rose, cantor do Guns N' Roses

5 dicas para garantir seu ingresso para o show do Guns N’ Roses

Viúva de baixista do Raimundos afirma que banda suspendeu repasses após morte e denuncia manobra financeira

Ex-Raimundos, Rodolfo Abrantes denuncia abusos de pastores dentro de antiga igreja

Além de Salvador, a turnê passa por Porto Alegre (01/04), Campo Grande (09/04), Cariacica (12/04), Fortaleza (18/04), São Luís (21/04) e Belém (25/04).

  • SERVIÇO

O que: Guns N’ Rose - Tour Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things

Quando: 15 de abril de 2026

Onde: Arena Fonte Nova

Vendas: Bilheteria Digital / www.bilheteriadigital.com.br ou na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

Leia mais

Imagem - Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Imagem - Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte

Tags:

Salvador Show Banda Guns n’ Roses Arena Fonte Nova Raimundos

Mais recentes

Imagem - Última chance: exposição sobre ancestralidade e diáspora africana se despede de Salvador neste sábado (31)

Última chance: exposição sobre ancestralidade e diáspora africana se despede de Salvador neste sábado (31)
Imagem - Universo envia respostas hoje (29 de janeiro) para 4 signos que precisam de um 'alívio' mental

Universo envia respostas hoje (29 de janeiro) para 4 signos que precisam de um 'alívio' mental
Imagem - Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

MAIS LIDAS

Imagem - A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário
01

A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
02

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Imagem - Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'
03

Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
04

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida