Ex-Raimundos, Rodolfo Abrantes denuncia abusos de pastores dentro de antiga igreja

"Já faz 13 anos que nos desligamos desse ministério. Em razão de não ter anunciado à época a nossa saída, muitas pessoas, principalmente na nossa cidade, ainda acham que estamos lá. Eu e minha esposa não temos conhecimento, nem compactuamos com absolutamente nada que tenha sido feito por meio da liderança desde 2011, quando saímos", disse.

Sobre os abusos sofridos pelo casal, o cantor, que fez parte da banda de rock até 2001, afirmou ter "traumas que demoram demais para curar e ainda doem". "Minha esposa foi chamada de Jezabel para baixo, fui acusado de uma dívida com o selo musical da igreja [...] A situação se tornou insustentável diante dos escândalos que vieram à tona nos últimos dias", disse.

Nos comentários do post, outros cantores do mundo gospel apoiaram Rodolfo, assim como fiéis reclamaram da posição do pastor da Bola de Neve.