VIXE

Lacrou em Salvadô

Confira as dicas de moda para fazer bonito na cidade sem perder a elegância e as referências

H Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 4 de maio de 2025 às 16:00

Jessica Lopes entrega muito quando o assunto é se montar . O branco é o destaque e a atitude reina Crédito: HELENILDO AMARAL

Vá de verde!>

Sabe quando uma cor bem pensada já injeta aquele ar diferenciado numa produção? Se você vai apostar no conjuntinho com blazer, que a gente sabe, resolve a vida de uma mulher mais clássica no dia-a-dia, boa ideia é fugir dos tradicionais preto e cinza e adotar um tom mais inusitado. Rolou sentimento? Então vá de verde militar! Dá aquela espiadinha na nova coleção batizada de Beyond- Be Brave, da Cici Collection, para ter uma boa inspiração. Onde achar? No site oficial da marca ( dra.cherie.com.br) >

Olho nela >

Uma jaqueta lacrativa é sempre bem vinda em um armário mais fashionista. Se você está atrás daquela de impacto, capaz de revolucionar qualquer lookinho mais básico, presta atenção nesse modelito bomber garimpado no site da Renner (lojasrenner.com.br), que você leva para casa por R$ 299,9>

Western girl >

Se rendeu a trend cowboy? Então vale descolar uma bota estilosa com essa pegada para incrementar suas produções. Dica de stylist: investe em um modelo menos óbvio, como esse da Via Uno, que por ser metalizada, já sai na frente na originalidade. Onde achar? E-commerce da Dafiti (.dafiti.com.br). Preço: R$ 134,99>

Achadinho vintage >

Um body rendado é aquela peça tem que ter nos visus descolados. Se sua escolha for de segunda mão, ganha um ponto a mais. Esse arrematado no brechó virtual Old is Cool (brechooldiscool.com.br), é vintage, rendado e tem uma cor muito fácil de combinar. Quem veste PP e quiser o achado paga R$ 60 >

Duas em uma >

Que tal um acessório bem versátil que uma hora é bolsa, numa outra pochete? O vixe amou essa ideia e também a aposta da Youcom (youcom.com.br), confeccionada na cor vinho, que carrega aquele ar de sofisticação, com acabamento cotelê, e toque de veludo canelado. Custa R$ 129,9>

Lacrou em Salvadô>

(LOOK 1) Poderosa. Jessica Lopes (@lopesjessica_) é criadora de conteúdo, brechozeira e entrega muito quando o assunto é se montar. No lookinho, nada básico, o branco é o destaque e a atitude reina>

(LOOK 2) Olho nos detalhes. Uma produção com acessórios bem pensados, tem o poder de se diferenciar e causar impacto. O dourado foi o tom escolhido por Jessica para iluminar o visu.>

(LOOK 3) Bafônica. Dona de uma estética que flerta bem com o vintage, a modelo Giliane Baudelaire (@gillianebaudelaire), lacrou real oficial na produção de moda com direito a blazer oversized e sapatilha. Os óculos escuros deram aquele toque fashionista.>

(LOOK 4) Despojada. A estudante de jornalismo Liz Bulcão (@lizcbulcao) adotou um lookinho bem casual e fresh que combina bem com o clima de Salvador. A calça jeans cargo trouxe informação de moda e o top colorido o frescor.>

Liz Bulcão adotou um lookinho bem casual e fresh que combina bem com o clima de Salvador Crédito: Helenildo Amaral

(LOOK 5) Chique. Ela pilota o brechó Closet Sustentável (@closetssa_) em Itapuã, é consultora de imagem e arrasa quando o assunto é estilo. Com um visu elegante e confortável estava tomando um café na padaria Ahorita (@ahoritapadaria) no Rio Vermelho.>