ORGANIZAÇÃO

Chefe do CV monta estrutura para fazer lipoaspiração em casa e não precisar sair da comunidade

Phillip da Silva Gregório, o Professor, não sai do Complexo do Alemão há cinco anos por medo de ser preso

O traficante Phillip da Silva Gregório, de 37 anos, que é um dos chefes do Comando Vermelho (CV), montou uma estrutura para fazer tratamento dentário, implante de cabelo e lipoaspiração em sua casa. As informações são do G1. >