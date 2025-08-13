Entenda como vai funcionar o plano de R$ 30 bilhões contra o tarifaço de Trump

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:31
O Plano Brasil Soberano, pacote de contingências para ajudar as empresas impactadas pela taxação de 50% a produtos brasileiros imposta pelo presidente Donald Trump, foi lançado nesta quarta-feira (13), pelo Governo Federal.
A medida conta com ações separadas em três eixos: fortalecimento do setor produtivo; proteção aos trabalhadores; e diplomacia comercial e multilateralismo.
Com o objetivo de proteger exportadores brasileiros, preservar empregos, incentivar investimentos em setores estratégicos e assegurar a continuidade do desenvolvimento econômico do país, o plano vai direcionar R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) em linhas crédito para as empresas afetadas.
Além disso, o projeto conta com outras ações. Confira mais detalhes sobre as principais medidas:
Linhas de crédito
Prorrogação de prazos do regime de drawback
Diferimento de tributos federais
Compras públicas: apoio a produtores rurais e agroindústrias
Modernização do sistema de exportação
Fundos garantidores
Novo Reintegra para empresas afetadas
Criação da Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar o nível de emprego nas empresas e suas cadeias produtivas, fiscalizar obrigações, benefícios e acordos trabalhistas, e propor ações voltadas à preservação e manutenção dos postos de trabalho.
Entre as atribuições:
Ampliação e diversificação de mercados, reduzindo a dependência das exportações brasileiras em relação aos Estados Unidos.