Petrobras prepara demissão voluntária para mil funcionários

Millena Marques
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 19:54
A diretoria da Petrobras aprovou um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para os funcionários aposentados que continuam trabalhando. A aprovação ocorreu nesta semana. As informações são do jornal O Globo.
O programa, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo conselho de administração da Petrobras.
Ao O Globo, a empresa disse que sempre "avalia na estratégia de gestão do seu efetivo as necessidades de ingressos e desligamentos, inclusive por meio de planos para incentivo à aposentadoria. Qualquer decisão a esse respeito será aprovada nas respectivas instâncias decisórias da companhia e devidamente informada à força de trabalho."