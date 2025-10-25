Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Petrobras prepara demissão voluntária para mil funcionários

Medida deve ser aplicada para aposentados que continuam trabalhando

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 19:54

Petrobras
Petrobras Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasi

A diretoria da Petrobras aprovou um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para os funcionários aposentados que continuam trabalhando. A aprovação ocorreu nesta semana. As informações são do jornal O Globo.

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9%

Posto de gasolina por Reprodução
Posto de gasolina por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O preço da gasolina no Brasil é menor que em outros países da América do Sul, como Argentina e Uruguai por Divulgação
Aumento do diesel e gasolina por Agência Brasil
Aumentos na tributação correspondem a R$ 0,34 por litro de gasolina e R$ 0,22 por litro de etanol por Arquivo/CORREIO
1 de 5
Posto de gasolina por Reprodução

O programa, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo conselho de administração da Petrobras.

Ao O Globo, a empresa disse que sempre "avalia na estratégia de gestão do seu efetivo as necessidades de ingressos e desligamentos, inclusive por meio de planos para incentivo à aposentadoria. Qualquer decisão a esse respeito será aprovada nas respectivas instâncias decisórias da companhia e devidamente informada à força de trabalho."

Leia mais

Imagem - Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir desta terça-feira (21)

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir desta terça-feira (21)

Imagem - Justiça determina interdição de centro terapêutico por maus-tratos a 89 pessoas na Bahia

Justiça determina interdição de centro terapêutico por maus-tratos a 89 pessoas na Bahia

Imagem - Cemitério de escravizados abriga mais de 100 mil corpos em Salvador

Cemitério de escravizados abriga mais de 100 mil corpos em Salvador

Tags:

Petrobras

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura inspira concurso de sósias após nova premiação internacional

Wagner Moura inspira concurso de sósias após nova premiação internacional
Imagem - Brasileira acusada de matar os cinco filhos chega ao Brasil após ser extraditada de Portugal

Brasileira acusada de matar os cinco filhos chega ao Brasil após ser extraditada de Portugal
Imagem - Bônus de R$ 3 mil para professores: veja quem tem direito e como garantir cartão

Bônus de R$ 3 mil para professores: veja quem tem direito e como garantir cartão

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada