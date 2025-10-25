APOSENTADOS

Petrobras prepara demissão voluntária para mil funcionários

Medida deve ser aplicada para aposentados que continuam trabalhando

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 19:54

Petrobras Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasi

A diretoria da Petrobras aprovou um Programa de Demissão Voluntária (PDV) para os funcionários aposentados que continuam trabalhando. A aprovação ocorreu nesta semana. As informações são do jornal O Globo.

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% 1 de 5

O programa, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo conselho de administração da Petrobras.