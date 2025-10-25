Acesse sua conta
Cemitério de escravizados abriga mais de 100 mil corpos em Salvador

Levantamento foi realizado entre os dias 13 e 23 de maio deste ano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:44

Escavação será realizada inicialmente em 10 dias
Escavação será realizada inicialmente em 10 dias Crédito: Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica

cemitério de escravizados localizado no estacionamento da Pupileira, na Santa Casa de Misericórdia, em Salvador, abriga mais de 100 mil corpos, de acordo com estudos apresentados no Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Resultado de uma pesquisa arqueológica, os dados foram divulgados no dia 21 em reunião no prédio do órgão.

"É um tema de relevância para a formação da memória social e coletiva da Bahia e do país, pois estamos falando de séculos em que pessoas foram retiradas de seu território de maneira forçada para serem escravizadas e que tiveram seus laços quebrados e memórias apagadas", ressaltou a arqueóloga Jeanne Almeida, que liderou as pesquisas.

Cemitério de escravizados em Salvador

Espaço onde funcionou o cemitério é localizado no Complexo da Santa Casa por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica
Área escavada equivale a três vagas de estacionamento por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica
Escavação é fruto de pesquisa da Ufba por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica
Primeiros vestígios foram encontrados no quinto dia de trabalho por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica
1 de 4
Espaço onde funcionou o cemitério é localizado no Complexo da Santa Casa por Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica

Atualmente, o local onde se encontra o antigo cemitério funciona como estacionamento. Seguindo o pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) durante a reunião, o MP-BA emitirá uma recomendação para que a Santa Casa suspenda o uso do local como estacionamento, com o objetivo de proteger o local enquanto sítio arqueológico de memória sensível.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 23 de maio deste ano. A pesquisa identificou materiais e fragmentos ósseos humanos considerados potenciais vestígios do antigo cemitério. Jeanne detalhou também os procedimentos laboratoriais e as análises em andamento, ressaltando a importância do cumprimento dos cuidados técnicos nas atividades de campo e do compromisso institucional firmado para a preservação e condução responsável das intervenções no local.

O levantamento arqueológico é fruto de um conjunto de ações que teve início em dezembro de 2024, com a instauração de procedimento administrativo pelo Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac), que teve como um de seus desdobramentos principais a celebração do termo de cooperação técnica entre a Santa Casa, o grupo de pesquisadores e o MP-BA.

Tags:

Bahia Salvador

