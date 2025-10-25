NA PUPILEIRA

Cemitério de escravizados abriga mais de 100 mil corpos em Salvador

Levantamento foi realizado entre os dias 13 e 23 de maio deste ano

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:44

Escavação será realizada inicialmente em 10 dias Crédito: Divulgação/ Arqueólogos Consultoria e Pesquisa Arqueológica

O cemitério de escravizados localizado no estacionamento da Pupileira, na Santa Casa de Misericórdia, em Salvador, abriga mais de 100 mil corpos, de acordo com estudos apresentados no Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Resultado de uma pesquisa arqueológica, os dados foram divulgados no dia 21 em reunião no prédio do órgão.

"É um tema de relevância para a formação da memória social e coletiva da Bahia e do país, pois estamos falando de séculos em que pessoas foram retiradas de seu território de maneira forçada para serem escravizadas e que tiveram seus laços quebrados e memórias apagadas", ressaltou a arqueóloga Jeanne Almeida, que liderou as pesquisas.

Atualmente, o local onde se encontra o antigo cemitério funciona como estacionamento. Seguindo o pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) durante a reunião, o MP-BA emitirá uma recomendação para que a Santa Casa suspenda o uso do local como estacionamento, com o objetivo de proteger o local enquanto sítio arqueológico de memória sensível.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 23 de maio deste ano. A pesquisa identificou materiais e fragmentos ósseos humanos considerados potenciais vestígios do antigo cemitério. Jeanne detalhou também os procedimentos laboratoriais e as análises em andamento, ressaltando a importância do cumprimento dos cuidados técnicos nas atividades de campo e do compromisso institucional firmado para a preservação e condução responsável das intervenções no local.