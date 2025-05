FEMINICÍDIO

Morre mulher que foi atacada com ácido pelo ex-companheiro em Salvador

Tâmara Rafaele Nascimento dos Santos estava internada há 18 dias

Tâmara Rafaele Nascimento dos Santos, 41 anos, morreu na noite do último sábado (3), após passar 18 dias internada no Hospital Geral do Estado (HGE). No dia 15 de abril, ela foi atacada com ácido pelo ex-companheiro e tentava se recuperar desde então. >