RIO

Investigado por ataque a Lady Gaga planejava matar criança ao vivo

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em nove cidades de quatro estados brasileiros

Metrópoles

Publicado em 4 de maio de 2025 às 13:13

Lady Gaga Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou que um dos alvos da operação que frustrou um atentado ao show da cantora Lady Gaga, nesse sábado (3/5), também planejava cometer outro ato brutal: a execução de uma criança em tempo real por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A descoberta foi feita durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município de Macaé, interior do Rio de Janeiro, como parte da Operação Fake Monster, deflagrada em conjunto com o Ministério da Justiça.>

O indivíduo investigado era parte de um grupo extremista que atuava em fóruns e plataformas digitais, promovendo crimes de ódio, radicalização de adolescentes e incitação à violência contra públicos vulneráveis, como crianças, jovens e a comunidade LGBTQIA+.>

VIOLÊNCIA >

Sargento da FAB é assassinado com oito facadas por colega militar>

Documentos revelam que, em 2019, o autor foi considerado permanentemente incapaz para o serviço militar e para qualquer atividade>

Foto do(a) author(a) Metrópoles>

Metrópoles>

Publicado em 4 de maio de 2025 às 07:56>

Banner>

Sargento da FAB é assassinado com oito facadas por colega militar>

Sargento da FAB é assassinado com oito facadas por colega militar Crédito: Reprodução / Metrópoles>

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o assassinato do sargento da Aeronáutica Alexandre da Costa Piedade (foto em destaque), de 53 anos, ocorrido na última sexta-feira (2/5), na Ilha do Governador, Zona Norte da capital. O principal suspeito é Lucas do Nascimento Freire de Barros, de 30 anos, também militar da Força Aérea Brasileira, reformado desde 2019 por alienação mental.>

