AGRESSÃO

Marido de cantora gospel é flagrado chutando sogro dentro de hospital; veja vídeo

Família registrou queixa

O marido da cantora gospel Amanda Wanessa, dona dos sucessos "Tá chorando por quê?" e "Eu cuido de ti", foi flagrado chutando o sogro dentro de um hospital particular em Recife (PE). O caso aconteceu na última quinta-feira (31) e a família registrou queixa.>

Um vídeo gravado pela irmã da artista mostra quando Dobson Santos, marido de Amanda, discute com os familiares. Ele acusa os parentes de tentarem separar o casal, depois se aproxima do sogro, Odilon, e dá um chute. Os envolvidos estavam no local para visitar Amanda, que está internada. A causa da hospitalização não foi informada. >