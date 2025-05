FRAUDE CONTÁBIL

Após dificuldade para conseguir emprego, ex-diretor da Americanas abre bar na Rocinha

Fábio da Silva Abrate, ex-diretor financeiro da varejista, revelou a situação em delação

Foram 20 anos trabalhando na Americanas até o escândalo contábil da varejista. Com a demissão, e ex-diretor financeiro da empresa, Fábio da Silva Abrate, enfrentou dificuldades para conseguir um novo emprego e acabou abrindo um bar na Rocinha, uma comunidade que fica no Rio de Janeiro. As informações são da Folha. >