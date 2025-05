QUE CALOR

Entenda o porquê de seu Uber não ligar o ar - e o que a empresa recomenda

Motoristas dizem que ação afeta o consumo do combustível, mas especialista diz que vídeos abertos também podem causar gastos

Esther Morais

Publicado em 4 de maio de 2025 às 15:00

Motorista por aplicativo Crédito: Shutterstock

Faça chuva ou faça sol, há uma reclamação comum dos passageiros que pegam transporte por aplicativo. Por que o meu Uber não liga o ar-condicionado? A insatisfação pode gerar reclamação, avaliação negativa no aplicativo ou até mesmo discussão entre as duas partes. É fato que nem todos os trabalhadores têm esse problema, alguns ligam espontaneamente conforme o clima, outros só o fazem quando o passageiro pede e, por fim, há também quem se recuse, mas qual o motivo? >

Segundo os condutores, a principal razão é o gasto com combustível. O engenheiro mecânico, Lucas Rodrigues, explica que, no geral, a utilização do ar-condicionado em carros a combustão realmente aumenta o consumo de combustível, visto que o compressor é acionado pelo próprio motor do veículo. >

Apesar disso, ele ressalta que os sistemas de ar-condicionado dos carros mais modernos consomem menos do que os de modelos antigos e que, ao dirigir acima de 60–70 km/h, em estradas, por exemplo, com os vidros abertos, há um aumento significativo do arrasto aerodinâmico - a resistência do ar -, o que também eleva o consumo. >

“Sendo assim, entendo que a decisão de usar ou não o ar-condicionado está mais relacionada ao conforto e à segurança, já que o consumo é mais influenciado pelo estilo de condução do que pelo uso do sistema em si”, afirma.>

O que diz a Uber?

A Uber informa que o ar-condicionado é um requisito para o cadastro de um carro na plataforma da Uber em qualquer modalidade de viagens, e o Código da Comunidade estabelece que o motorista parceiro deve realizar manutenção para garantir as condições de funcionamento de todos os itens do veículo, o que inclui o ar-condicionado.>

Em caso de onda de calor, a plataforma diz que “é esperado que durante as viagens o ar-condicionado seja utilizado, em todas as modalidades de viagem, para proporcionar temperatura confortável para ambos ao longo do trajeto”. Mas o uso não é obrigatório.>