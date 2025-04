VÍDEO MOSTRA MOMENTO

Motorista da Uber é denunciado por assédio contra passageira em Salvador

Gravação mostra homem passando mão na perna da mulher; ele nega acusações

A ocorrência aconteceu durante um trajeto que começou no Chame-Chame, por volta das 11h, e o homem teve a conta banida da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. >

Já o homem negou as denúncias e disse que a história foi manipulada pela passageira. Ele afirma que ela é uma profissional do sexo que chegou a oferecer dinheiro para pagar a corrida. >

"A passageira que ficou me alisando durante a corrida, pegando no meu ombro, minhas pernas. Eu falei para ela parar", contou. "Eu nem estava com o órgão genital do lado de fora", rebateu sobre uma das denúncias mencionadas no vídeo.>