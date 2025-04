PUNIÇÃO

Jogadora do Barcelona que pegou em genitália de rival é suspensa por assédio sexual

Mapi León, do Barcelona, tocou nas partes íntimas de Daniela Caracas, do Espanyol

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de abril de 2025 às 17:33

O toque de Mapi León em Daniela Caracas que resultou no afastamento da atleta do Barcelona Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A zagueira espanhola Mapi León foi suspensa por dois jogos por assédio sexual após ter tocado nas partes íntimas de Daniela Caracas, atleta do Espanyol, e perguntado se ela tinha um pênis. A atleta de 29 anos do Barcelona foi punida por autoridades futebolísticas locais.>

Com a punição imposta por um comitê disciplinar da La Liga Feminina, León perderá as partidas do Barcelona contra Atlético Madrid e Sevilla. A apelação feita pelos advogados da jogadora na Corte Arbitrária do Esporte foi rejeitada.>

O comitê que impôs a suspensão diz que León teve “conduta antidesportiva”. Quando Caracas expôs suas acusações de assédio contra a rival, ele teve apoio do Espanyol. O clube da vítima classificou as ações da atleta do Barcelona como “inaceitáveis”.>

Relembre o caso

Aos 15 minutos do primeiro tempo no jogo entre Barcelona e Espanyol, a zagueira colombiana trombou na espanhola do Barça. Em resposta, a jogadora espanhola encarou a adversária, e colocou a mão direita no órgão genital da atleta do Espanyol.>

Junto com o ato, a jogadora do Barcelona disse "tienes picha?", que em tradução livre significa "você tem pênis?". Rapidamente, as gravações da cena viralizaram pela imprensa espanhola, e marcaram o jogo que terminou 2 a 0 para o Barcelona, atual líder do torneio.>

Após o jogo, o Espanyol saiu em defesa de sua atleta, afirmando que ela teve sua intimidade violada. Em nota, o clube garantiu que sua equipe jurídica está disponível para apoiar Caracas caso a jogadora queira entrar com um processo judicial. >