FAMÍLIA MORREU

Queda de helicóptero em NY: vítima era neta de presidente histórico do Barcelona

Acidente aconteceu na última quinta-feira (10) e matou seis pessoas, incluindo três crianças

Uma das seis vítimas da queda de um helicóptero no Rio Hudson, em Nova York , na última quinta-feira (10), era neta de um lendário ex-presidente do Barcelona. Mercè Camprubí Montal vivia na Espanha e estava de férias nos Estados Unidos com o marido, Agustín Escobar, que era executivo da Siemens, e os três filhos, de de 11, 5 e 4 anos. Todos morreram no acidente, assim como o piloto da aeronave, de 36 anos . O nome dele ainda não foi divulgado.>

Avô de Mercè, Agustí Montal i Costa foi presidente do Barcelona entre 1969 e 1977. Ele foi o principal responsável pela divulgação do lema oficial "Més que un club" ("Mais que um clube"), que até hoje acompanha a equipe catalã e estava estampado na arquibancada do estádio Camp Nou (que, atualmente, passa por reforma). O ex-dirigente também é apontado como incentivador do uso do idioma catalão pelo Barça, mesmo com as restrições impostas pela ditadura franquista.>