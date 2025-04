MP DO CHILE INVESTIGA

Tragédia na Libertadores: policial é acusado de matar torcedores de 13 e 18 anos

Jogo entre Colo Colo e Fortaleza foi cancelado após confusão dentro e fora do Estádio Monumental, em Santiago

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de abril de 2025 às 09:06

Confusão generalizada nos arredores do Estádio Monumental, no Chile Crédito: TVN/Reprodução

Um policial será investigado pela participação na morte de dois torcedores do Colo-Colo, de 13 e 18 anos, nos arredores do Estádio Monumental, em Santiago. A tragédia aconteceu durante confusão generalizada antes do jogo da equipe chilena contra o Fortaleza, na última quinta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida acabou sendo suspensa devido à entrada de torcedores no campo.>

Segundo informações do Ministério Público do Chile, um grupo de torcedores tentou invadir o estádio e começou uma confusão generalizada. Policiais chegaram ao local, e uma viatura lançadora de gás lacrimogêneo teria teria atropelado duas pessoas: uma jovem de 18 anos e um menino de 13. A promotoria está investigando se o carro policial estava diretamente envolvido no incidente.>

🚨 GRAVES INCIDENTES EN CHILE:



🇨🇱 Colo Colo vs. Fortaleza cancelado por la invasión de hinchas chilenos al campo. Dos fallecidos en la previa tras represión policial.

#Libertadores @sportmax_cl pic.twitter.com/8HDiZ48mQL — SportMax (@sportmax_arg) April 11, 2025

A principal teoria das autoridades chilenas sugere que os dois torcedores ficaram presos sob uma cerca devido à multidão de pessoas que tentavam entrar no estádio. A viatura teria passado por cima da cerca e matou as vítimas prensadas. >

"Naquele momento, havia um grande número de policiais presentes. De acordo com informações preliminares, esses indivíduos, juntamente com pelo menos outras 100 pessoas, tentaram derrubar as cercas para tentar entrar no Estádio Monumental. É nesse contexto pouco claro que o incidente está sendo verificado", explicou o promotor responsável pelas investigações, Francisco Mores, ao jornal chileno La Tercera.>

"Estamos trabalhando com todos os recursos técnicos disponíveis, incluindo as câmeras no local, para apurar como os fatos ocorreram. Estamos realizando diversas operações policiais para apurar os responsáveis ​​e indiciar quem for o responsável neste caso", seguiu.>

“Colo Colo”



Es tendencia mundial. Dos jóvenes aficionados (19 y 13 años) han fallecido atropellados en la previa del encuentro ante el Fortaleza.



La afición local se reveló ante lo sucedido e invadió el campo. Tragedia en la #copalibertadores2025 pic.twitter.com/lFsTeiIsCN — Tendencias de España (@viralenspain) April 11, 2025

Mores afirmou que o policial não está preso. No entanto, o Ministério Público está tomando as medidas necessárias para esclarecer os fatos. "Ele não foi preso. Não há motivo para sua prisão neste momento, mas insisto que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para esclarecer ou determinar se ele estava ou não envolvido".>