LIBERTADORES

Colo-Colo x Fortaleza: veja o que pode acontecer após jogo ser cancelado por invasão e mortes

Definição sobre remarcação da partida caberá ao Comitê Disciplinar da Conmebol

A partida no Estádio Monumental, de Santiago, foi cancelada por falta de segurança, de acordo com a Confederação Sul-Americana de Futebol. Se o clube mandante for considerado culpado pelos incidentes - o cenário mais provável -, o Fortaleza deve ser declarado o vencedor do confronto. Assim, o Colo-Colo perde os três pontos, que seriam computados a favor da equipe brasileira. O jogo teria o placar final de 3 a 0 para o Leão do Pici, como prevê o regulamento geral das competições da entidade.>