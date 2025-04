CHOCANTE

Repórter mostra barra de ferro gigante arremessada durante invasão em Colo-Colo x Fortaleza

Partida da Libertadores foi cancelada após confusão dentro e fora do estádio

Uma tragédia marcou o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, na última quinta-feira (10), pela segunda rodada da Libertadores. Dois torcedores, de 13 e 18 anos, morreram durante confusão generalizada nos arredores do Estádio Monumental , em Santiago. Como protesto, hinchas quebraram vidros do alambrado e invadiram o gramado da arena, causando o cancelamento da partida .>

"São pedaços, eu acredito, do alambrado. Isso foi arremessado no campo. Alguns desses pedaços de ferro foram arremessados no gramado, além da parte de acrílico que foi quebrada pela torcida. Foi o que realmente assustou os jogadores, a arbitragem, o pessoal da Conmebol.>